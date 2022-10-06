***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27.054,69 % 0,01524869Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000876Bağımsız Denetim Ücreti6.582,34 % 0,00370997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.862,48 % 0,00781323Fon Yönetim Ücreti334.171,95 % 0,1883475Hisse Senedi Komisyonu10.773,13 % 0,006072Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.252,79 % 0,0007061Vadeli Ters Repo Komisyonu555,93 % 0,00031334Borsa Para Piyasası Komisyonu6.953,26 % 0,00391903Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00085733Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.195,15 % 0,0209641TOPLAM GİDERLER440.078,24 % 0,24803888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ177.423.085,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067881BIST