***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.451,11 % 0,01952327Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00016445Bağımsız Denetim Ücreti6.523,58 % 0,00690265Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.430,68 % 0,00786246Fon Yönetim Ücreti178.004,06 % 0,18834753Hisse Senedi Komisyonu18.506,06 % 0,0112444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00160949Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.100,28 % 0,05512773TOPLAM GİDERLER294.298,3 % 0,3113994DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.508.305,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067882BIST