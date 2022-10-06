***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.505,3 % 0,01681632Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,000209Bağımsız Denetim Ücreti3.975,66 % 0,00534621Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.446,87 % 0,00866933Fon Yönetim Ücreti140.062,9 % 0,18834749Hisse Senedi Komisyonu13.495,71 % 0,01814815Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00204548Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.574,74 % 0,03842546TOPLAM GİDERLER206.737,7 % 0,27800744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.364.089,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067883BIST