***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.660,83 % 0,01708127Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00024902Bağımsız Denetim Ücreti3.975,66 % 0,00636998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.026,59 % 0,00805383Fon Yönetim Ücreti117.552,21 % 0,18834749Hisse Senedi Komisyonu17.737,42 % 0,0284197Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00243718Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.013,08 % 0,05289506TOPLAM GİDERLER189.642,31 % 0,30385352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.412.411,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067884BIST