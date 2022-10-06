***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.888,68 % 0,01222994Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00007069Bağımsız Denetim Ücreti7.478,43 % 0,00340146Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.036,02 % 0,02503237Fon Yönetim Ücreti2.418.453,4 % 1,09999998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu89.521,22 % 0,04071748Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.086,75 % 0,00049429Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00069185Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.956,25 % 0,00953166TOPLAM GİDERLER2.621.097,27 % 1,19216973DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.859.404,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067885BIST