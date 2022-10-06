***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri223.338,73 % 0,01657645Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001154Bağımsız Denetim Ücreti11.822,9 % 0,00087751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.000,41 % 0,00578928Fon Yönetim Ücreti1.014.839,39 % 0,0753225Hisse Senedi Komisyonu26.490,47 % 0,00196615Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31,66 % 0,00000235Vadeli Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,00000234Borsa Para Piyasası Komisyonu0,87 % 0,00000006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0001129Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.786,05 % 0,00258186TOPLAM GİDERLER1.391.018,5 % 0,10324292DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.347.325.766,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067886BIST