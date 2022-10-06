***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri50.202,96 % 0,01641128Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005081Bağımsız Denetim Ücreti7.546,22 % 0,00246685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.216,89 % 0,01706963Fon Yönetim Ücreti344.908,06 % 0,11275Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6,4 % 0,00000209Vadeli Ters Repo Komisyonu2,87 % 0,00000094Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.531,16 % 0,00050053Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.951,47 % 0,00652211TOPLAM GİDERLER476.521,45 % 0,15577424DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ305.905.162,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067888BIST