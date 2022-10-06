***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri66.511,89 % 0,01697579Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003967Bağımsız Denetim Ücreti6.717,94 % 0,00171462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.798,66 % 0,00658458Fon Yönetim Ücreti1.798.370,53 % 0,45899703Hisse Senedi Komisyonu4.930,63 % 0,00125844Tahvil Bono Komisyonu406,22 % 0,00010368Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.569,8 % 0,00040066Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.563,25 % 0,0039722TOPLAM GİDERLER1.920.024,34 % 0,49004666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ391.804.394,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067889BIST