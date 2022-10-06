***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.594,36 % 0,0155937Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00010272Bağımsız Denetim Ücreti14.315,29 % 0,00946109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.107,65 % 0,02584656Fon Yönetim Ücu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00100531Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.790,95 % 0,00977546TOPLAM GİDERLER321.518,24 % 0,21249396DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ151.307.000,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067890BIST