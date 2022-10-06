***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.327,63 % 0,02441943Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00087699Bağımsız Denetim Ücreti9.365,29 % 0,05284534Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.675,42 % 0,01509654Fon Yönetim Ücreti300.211,93 % 1,69400001Hisse Senedi Komisyonu13.604,07 % 0,07676342Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.030,7 % 0,01145859Vadeli Ters Repo Komisyonu948,55 % 0,00535236Borsa Para Piyasası Komisyonu1.642,39 % 0,00926748Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00858308Türev Araçlar Komisyonu224,4 % 0,00126622Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.380,35 % 0,04728764TOPLAM GİDERLER345.087,25 % 1,9472171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.722.073,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067891BIST