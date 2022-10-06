***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.140,17 % 0,02187647
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00158868
Bağımsız Denetim Ücreti
7.899,73 % 0,08074975
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.956,42 % 0,01999821
Fon Yönetim Ücreti
165.723,64 % 1,69399998
Hisse Senedi Komisyonu
6.217,71 % 0,06355642
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.434,7 % 0,01466527
Vadeli Ters Repo Komisyonu
506,61 % 0,00517848
Borsa Para Piyasası Komisyonu
871,84 % 0,00891181
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,01554844
Türev Araçlar Komisyonu
68,99 % 0,0007052
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.933,9 % 0,07087719
TOPLAM GİDERLER
195.430,23 % 1,9976559
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.782.977,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067892
BIST
14:573.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,64
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5718,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5718,2003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:571.021,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.021,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KRONT
|53,65
|60.334.942
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.571.956
|% 9,97
|
|ACSEL
|58,75
|29.790.172
|% 9,92
|
|KUYAS
|11,46
|59.253.151
|% 8,63
|
|IDEAS
|33,52
|28.259.951
|% 7,78
|
|INFO
|8,69
|127.306.955
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|MMCAS
|4,75
|240.800
|% -5,00
|
|ODAS
|7,47
|799.059.600
|% 2,75
|
|KONTR
|73,10
|322.708.576
|% 0,69
|
|ULUUN
|29,02
|310.162.712
|% 7,48
|
|PGSUS
|270,80
|276.875.994
|% -1,20
|
|BERA
|21,10
|267.303.901
|% 6,51
|
|CONSE
|5,41
|219.578.814
|% 6,50
|
|FORMT
|1,76
|43.500.174
|% 6,67
|
|BNTAS
|5,56
|132.446.029
|% 7,13
|
|HUNER
|5,12
|83.072.520
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,04
|48.969.842
|% 0,00
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5900
|% 0,03
|
|Euro
|18,2023
|18,2067
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7534
|20,8574
|% 0,42
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,26
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-16,00
|
|Tam
|6.845
|6.897
|-34,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|1,05
|