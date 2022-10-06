***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.140,17 % 0,02187647Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00158868Bağımsız Denetim Ücreti7.899,73 % 0,08074975Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.956,42 % 0,01999821Fon Yönetim Ücreti165.723,64 % 1,69399998Hisse Senedi Komisyonu6.217,71 % 0,06355642Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.434,7 % 0,01466527Vadeli Ters Repo Komisyonu506,61 % 0,00517848Borsa Para Piyasası Komisyonu871,84 % 0,00891181Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,01554844Türev Araçlar Komisyonu68,99 % 0,0007052Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.933,9 % 0,07087719TOPLAM GİDERLER195.430,23 % 1,9976559DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.782.977,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067892BIST