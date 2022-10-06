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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.140,17 % 0,02187647
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00158868
Bağımsız Denetim Ücreti
7.899,73 % 0,08074975
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.956,42 % 0,01999821
Fon Yönetim Ücreti
165.723,64 % 1,69399998
Hisse Senedi Komisyonu
6.217,71 % 0,06355642
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.434,7 % 0,01466527
Vadeli Ters Repo Komisyonu
506,61 % 0,00517848
Borsa Para Piyasası Komisyonu
871,84 % 0,00891181
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,01554844
Türev Araçlar Komisyonu
68,99 % 0,0007052
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.933,9 % 0,07087719
TOPLAM GİDERLER
195.430,23 % 1,9976559
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.782.977,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067892


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 53,65 60.334.942 % 9,98  
ORGE 16,87 48.571.956 % 9,97  
ACSEL 58,75 29.790.172 % 9,92  
KUYAS 11,46 59.253.151 % 8,63  
IDEAS 33,52 28.259.951 % 7,78  
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Altın Gr. 1.021 1.021 -2,08  
Cumhuriyet 6.820 6.923 -16,00  
Tam 6.845 6.897 -34,00  
Yarım 3.335 3.372 -16,00  
Çeyrek 1.671 1.685 -9,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,68 0,01  
Gümüş Gr. 12,32 12,34 -0,01  
B. Petrol 95,47 95,47 1,05  
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