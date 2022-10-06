***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.958,37 % 0,01675207Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00052509Bağımsız Denetim Ücreti12.545,29 % 0,0423848Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.128,92 % 0,01394973Fon Yönetim Ücreti501.399,63 % 1,69400025Hisse Senedi Komisyonu11.557,06 % 0,03904603Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.253,27 % 0,01099131Vadeli Ters Repo Komisyonu1.265,97 % 0,00427713Borsa Para Piyasası Komisyonu698,5 % 0,00235991Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0051391Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.807,81 % 0,03313611TOPLAM GİDERLER551.291,34 % 1,86256154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.598.557,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067893BIST