***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
153.060,83 % 0,01657034
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00001683
Bağımsız Denetim Ücreti
23.334,74 % 0,00252622
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.151,02 % 0,0060789
Fon Yönetim Ücreti
695.756,75 % 0,07532251
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00016467
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.554,36 % 0,00341607
TOPLAM GİDERLER
961.534,22 % 0,10409553
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
923.703.642,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067894
BIST
14:573.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,61
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5718,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5718,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:571.021,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.021,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KRONT
|53,65
|60.334.942
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.571.956
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.442.002
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.532.331
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.825.422
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|127.536.501
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|3.222.220.496
|% -0,59
|
|SASA
|87,30
|3.064.005.481
|% 2,46
|
|SISE
|29,54
|2.036.436.540
|% 0,27
|
|ASELS
|31,84
|2.008.276.696
|% 1,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.532.331
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|960.427.630
|% -0,23
|
|ODAS
|7,50
|810.121.108
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,09
|814.844.789
|% -0,61
|
|PETKM
|14,30
|1.146.173.552
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,83
|997.967.519
|% -0,54
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5796
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,1980
|18,2070
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7450
|20,8491
|% 0,38
|
|Frank
|18,6895
|18,8021
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,54
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-26,00
|
|Tam
|6.838
|6.895
|-36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.371
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|1,05
|