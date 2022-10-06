***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri34.587,86 % 0,01592949Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00007158Bağımsız Denetim Ücreti17.725,02 % 0,00816328Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.382,76 % 0,00708455Fon Yönetim Ücreti408.960,77 % 0,1883475Hisse Senedi Komisyonu45.623,39 % 0,02101192Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.801,25 % 0,00221122Vadeli Ters Repo Komisyonu526,26 % 0,00024237Borsa Para Piyasası Komisyonu16.909,33 % 0,00778762Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00070054Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.404,07 % 0,01446319TOPLAM GİDERLER577.597,23 % 0,26601328DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.130.974,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067900BIST