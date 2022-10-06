***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.581,66 % 0,01514504Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00035764Bağımsız Denetim Ücreti15.544,38 % 0,03576914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.924,26 % 0,00903011Fon Yönetim Ücreti81.851,21 % 0,18834764Hisse Senedi Komisyonu3.776,14 % 0,00868927Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu325,87 % 0,00074986Vadeli Ters Repo Komisyonu138,11 % 0,0003178Borsa Para Piyasası Komisyonu148,09 % 0,00034077Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0035002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.766,59 % 0,07539913TOPLAM GİDERLER146.732,83 % 0,3376466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.457.517,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067901BIST