***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 11:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.581,66 % 0,01514504
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00035764
Bağımsız Denetim Ücreti
15.544,38 % 0,03576914
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.924,26 % 0,00903011
Fon Yönetim Ücreti
81.851,21 % 0,18834764
Hisse Senedi Komisyonu
3.776,14 % 0,00868927
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
325,87 % 0,00074986
Vadeli Ters Repo Komisyonu
138,11 % 0,0003178
Borsa Para Piyasası Komisyonu
148,09 % 0,00034077
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,0035002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.766,59 % 0,07539913
TOPLAM GİDERLER
146.732,83 % 0,3376466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.457.517,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067901
BIST
14:573.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,61
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5718,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5718,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:571.021,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.021,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KRONT
|53,65
|60.334.942
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.571.956
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.442.002
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.532.331
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.825.422
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|127.536.501
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|3.222.220.496
|% -0,59
|
|SASA
|87,30
|3.064.005.481
|% 2,46
|
|SISE
|29,54
|2.036.436.540
|% 0,27
|
|ASELS
|31,84
|2.008.276.696
|% 1,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.532.331
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|960.427.630
|% -0,23
|
|ODAS
|7,50
|810.121.108
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,09
|814.844.789
|% -0,61
|
|PETKM
|14,30
|1.146.173.552
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,83
|997.967.519
|% -0,54
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5796
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,1980
|18,2070
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7450
|20,8491
|% 0,38
|
|Frank
|18,6895
|18,8021
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,54
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-26,00
|
|Tam
|6.838
|6.895
|-36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.371
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|1,05
|