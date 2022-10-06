***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri600,17 % 0,02203997Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00570747Bağımsız Denetim Ücreti7.495,29 % 0,27524864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri244.944,97 % 8,99508504Fon Yönetim Ücreti41.006,77 % 1,50588674Hisse Senedi Komisyonu26.842,96 % 0,98575083Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar22.496,17 % 0,82612418Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.845,12 % 0,72876998TOPLAM GİDERLER363.386,87 % 13,34461286DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.723.097,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067902BIST