***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri69.541,06 % 0,01378554Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003081Bağımsız Denetim Ücreti14.315,29 % 0,0028378Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.174,43 % 0,01212697Fon Yönetim Ücreti760.205,36 % 0,15070001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10,86 % 0,00000215Vadeli Ters Repo Komisyonu6,21 % 0,00000123Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00030154Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.056,82 % 0,00476893TOPLAM GİDERLER930.986,55 % 0,18455497DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ504.449.451,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067903BIST