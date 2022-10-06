***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 11:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
14.723,84 % 0,01288339
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00013599
Bağımsız Denetim Ücreti
14.315,29 % 0,01252591
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.160,38 % 0,03076541
Fon Yönetim Ücreti
172.228,17 % 0,15070002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00133097
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.052,09 % 0,01317061
TOPLAM GİDERLER
253.156,29 % 0,2215123
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
114.285.435,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067904
BIST
17:593.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,72
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5918,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5918,1742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:591.017,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.017,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONYA
|1.490,50
|139.170.122
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.747.699
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.098.777
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|37.791.475
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|244.271.104
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.938.429
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|KLRHO
|26,78
|170.736.067
|% -5,70
|
|THYAO
|84,40
|5.613.760.415
|% -0,35
|
|SASA
|86,85
|4.230.337.543
|% 1,94
|
|SISE
|29,76
|4.169.168.251
|% 1,02
|
|ASELS
|31,46
|3.022.774.210
|% 0,06
|
|EKGYO
|4,30
|2.258.402.704
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.258.402.704
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,16
|1.781.344.710
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,35
|1.406.457.586
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,90
|2.065.232.934
|% 0,00
|
|ODAS
|7,52
|1.120.699.388
|% 3,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5890
|% 0,03
|
|Euro
|18,1840
|18,1884
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,6231
|20,7265
|% -0,21
|
|Frank
|18,6563
|18,7687
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,73
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.828
|6.891
|-40,00
|
|Yarım
|3.327
|3.369
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|2,52
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında