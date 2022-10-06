***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.398,15 % 0,01796474Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,0086139Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.124,64 % 0,00492478Fon Yönetim Ücreti205.121,35 % 0,32329385Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,43 % 0,00000383Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar970,4 % 0,00152946Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.948,47 % 0,01567988TOPLAM GİDERLER236.030,73 % 0,37201043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.447.341,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067905BIST