***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12,84 % 0,0127718Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.832 % 2,81695801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35,78 % 0,03558996Fon Yönetim Ücreti649,89 % 0,64643815Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,3 % 0,00228778Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar970,4 % 0,96524578Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.314,66 % 6,28112008TOPLAM GİDERLER10.817,87 % 10,76041155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.533,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067906BIST