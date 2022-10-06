***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri124.349,71 % 0,01491068Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.937,29 % 0,00071194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri239.664,18 % 0,02873795Fon Yönetim Ücreti2.354.363,72 % 0,28231001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu64.009,35 % 0,00767531Gecelik Ters Repo Komisyonu6.599,09 % 0,00079129Vadeli Ters Repo Komisyonu4.144,8 % 0,000497Borsa Para Piyasası Komisyonu269.010,05 % 0,0322568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar970,4 % 0,00011636Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.669,68 % 0,00547622TOPLAM GİDERLER3.114.718,27 % 0,37348356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ833.963.966,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067907BIST