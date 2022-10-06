***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.063,71 % 0,01016151Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,00915868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.373,63 % 0,0408451Fon Yönetim Ücreti45.617,82 % 0,07644592Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7,2 % 0,00001207Vadeli Ters Repo Komisyonu3,19 % 0,00000535Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar795,8 % 0,00133359Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.540,89 % 0,01598853TOPLAM GİDERLER91.867,53 % 0,15395075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.673.322,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067909BIST