***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.072,16 % 0,00824317Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,02174122Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.920,67 % 0,26621407Fon Yönetim Ücreti201.121,01 % 0,80007034Hisse Senedi Komisyonu14.730,8 % 0,05859993Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.251,13 % 0,00497706Vadeli Ters Repo Komisyonu472,55 % 0,00187983Borsa Para Piyasası Komisyonu2.514,05 % 0,01000103Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.886,58 % 0,0791099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.289,23 % 0,04888723TOPLAM GİDERLER326.723,47 % 1,29972377DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.137.916,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067911BIST