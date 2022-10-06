***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.396,16 % 0,00845572Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,00405513Alınan Kredi Faizleri3.631.212,46 % 2,69428536Saklama Ücretleri6.566,19 % 0,00487198Fon Yönetim Ücreti186.487,64 % 0,13837001Hisse Senedi Komisyonu412.595,52 % 0,30613743Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu226,54 % 0,00016809Vadeli Ters Repo Komisyonu237,15 % 0,00017596Borsa Para Piyasası Komisyonu24.635,46 % 0,01827901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00029523Türev Araçlar Komisyonu778.857,24 % 0,57789614Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.244,58 % 0,00760127TOPLAM GİDERLER5.068.322,13 % 3,76059133DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.774.605,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067912BIST