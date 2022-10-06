***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.027,33 % 0,01344449Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,03624376Alınan Kredi Faizleri199.133,22 % 1,32057694Saklama Ücretleri861,06 % 0,00571023Fon Yönetim Ücreti90.484,58 % 0,60005985Hisse Senedi Komisyonu117.279,13 % 0,77775127Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.795,17 % 0,03179977Vadeli Ters Repo Komisyonu1.587,99 % 0,01053095Borsa Para Piyasası Komisyonu17.844,5 % 0,11833804Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar572,5 % 0,00379661Türev Araçlar Komisyonu151.760,72 % 1,00642026Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.721,96 % 0,0644724TOPLAM GİDERLER601.533,45 % 3,98914457DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.079.259,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067913BIST