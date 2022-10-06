***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.307,98 % 0,00971365Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,00398918Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.626,24 % 0,01213569Fon Yönetim Ücreti208.340,18 % 0,15207Hisse Senedi Komisyonu31.405,62 % 0,02292334Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.488,17 % 0,00692553Vadeli Ters Repo Komisyonu4.837,6 % 0,00353102Borsa Para Piyasası Komisyonu43.644,27 % 0,03185648Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00029043Türev Araçlar Komisyonu128.377,16 % 0,09370403Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.298,33 % 0,00532714TOPLAM GİDERLER469.188,74 % 0,34246649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ137.002.818 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067953BIST