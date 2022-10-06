***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.213,4 % 0,00772952Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,00245414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.137,07 % 0,00814429Fon Yönetim Ücreti338.655,2 % 0,15207002Hisse Senedi Komisyonu35.006,44 % 0,01571932Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.167,8 % 0,00636192Vadeli Ters Repo Komisyonu8.937,52 % 0,00401331Borsa Para Piyasası Komisyonu75.013,86 % 0,03368429Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00017867Türev Araçlar Komisyonu169.713,66 % 0,07620837Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.298,33 % 0,00327725TOPLAM GİDERLER690.006,47 % 0,30984109DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ222.696.886 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067954BIST