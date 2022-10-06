***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri180.709,22 % 0,00971046Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.701,29 % 0,00030636Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.352,53 % 0,00281318Fon Yönetim Ücreti2.048.748,2 % 0,11009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.698,87 % 0,00084358Gecelik Ters Repo Komisyonu2.466,78 % 0,00013255Vadeli Ters Repo Komisyonu1.118,6 % 0,00006011Borsa Para Piyasası Komisyonu38.508,59 % 0,00206927Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00002138Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.180,35 % 0,00038584TOPLAM GİDERLER2.352.882,33 % 0,12643272DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.860.975.783 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067955BIST