***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.410,82 % 0,00542574Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri318,51 % 0,00031939Fon Yönetim Ücreti28.669,95 % 0,02874902Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.684,84 % 0,003695Gecelik Ters Repo Komisyonu128,74 % 0,0001291Vadeli Ters Repo Komisyonu50,72 % 0,00005086Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER38.263,58 % 0,0383691DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.724.980,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067956BIST