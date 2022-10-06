***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri287.204,29 % 0,00511814Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.775,93 % 0,00058409Fon Yönetim Ücreti1.613.249,3 % 0,028749Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu107.223,72 % 0,00191079Gecelik Ters Repo Komisyonu1.311,68 % 0,00002337Vadeli Ters Repo Komisyonu32,14 % 0,00000057Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler152,25 % 0,00000271TOPLAM GİDERLER2.041.949,31 % 0,03638867DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.611.497.098 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067958BIST