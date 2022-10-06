***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri60.485,68 % 0,0072589Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.880,98 % 0,00058577Fon Yönetim Ücreti855.551,98 % 0,102675Hisse Senedi Komisyonu9.790,07 % 0,00117491Tahvil Bono Komisyonu42,54 % 0,00000511Gecelik Ters Repo Komisyonu1.638,65 % 0,00019665Vadeli Ters Repo Komisyonu31,19 % 0,00000374Borsa Para Piyasası Komisyonu5.269,76 % 0,00063243Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar174,6 % 0,00002095Türev Araçlar Komisyonu27.948,83 % 0,00335415Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler442,5 % 0,0000531TOPLAM GİDERLER966.256,78 % 0,11596071DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ833.262.196,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067960BIST