***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.722,08 % 0,01452933Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri503,55 % 0,00268774Fon Yönetim Ücreti22.843,64 % 0,12192984Hisse Senedi Komisyonu7.055,5 % 0,03765932Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.220,44 % 0,0065142Vadeli Ters Repo Komisyonu858,5 % 0,00458232Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00212382Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler885 % 0,00472376TOPLAM GİDERLER36.486,61 % 0,19475034DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.735.069 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067963BIST