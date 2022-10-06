***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.878,75 % 0,00501804Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri936,75 % 0,00059662Fon Yönetim Ücreti45.138,35 % 0,028749Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.938,61 % 0,00250853Gecelik Ters Repo Komisyonu1.314,08 % 0,00083695Vadeli Ters Repo Komisyonu606,07 % 0,00038601Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler152,25 % 0,00009697TOPLAM GİDERLER59.964,86 % 0,03819213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ157.008.422 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067965BIST