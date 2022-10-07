***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.958,97 % 0,01949235Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00018983Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.302,44 % 0,04067573Fon Yönetim Ücreti45.030,11 % 0,05499996Hisse Senedi Komisyonu27.892,63 % 0,03406817Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.852,59 % 0,00470557Vadeli Ters Repo Komisyonu1.488,69 % 0,00181829Borsa Para Piyasası Komisyonu5.968,15 % 0,00728952Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32.699,25 % 0,03993899Türev Araçlar Komisyonu70.899,11 % 0,08659645Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler490.336,33 % 0,59889874TOPLAM GİDERLER727.583,69 % 0,88867361DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.872.994 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068873BIST