***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri555,21 % 0,00553766Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.465,29 % 0,05451079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.630,9 % 0,22572053Fon Yönetim Ücreti53.539,33 % 0,53400111Hisse Senedi Komisyonu9.798,23 % 0,09772752Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu442,19 % 0,0044104Vadeli Ters Repo Komisyonu89,37 % 0,00089138Borsa Para Piyasası Komisyonu1.050,21 % 0,01047479Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.451,48 % 0,14413902Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.861,8 % 0,07841357TOPLAM GİDERLER115.884,01 % 1,15582675DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.026.070,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068874BIST