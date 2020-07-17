***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama
17.07.2020 10:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 6.1. maddesinde yer alan "Birincil piyasa işlemlerinde, bu izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür." hükmü uyarınca Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun birincil piyasa işlemlerinde Yetkilendirilmiş Katılımcı olarak faaliyet gerçekleştirmesi, ilgili taraflar arasında kararlaştırılmış olup işbu hususta Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. arasında Yetkilendirilmiş Katılımcı sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860194
BIST
10:36118.769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -38,53
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.914
En Düşük
118.361
10:366,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:367,8111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8188
En Düşük
7,7990
10:36396,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,58
|Açılış
|: 396,91
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|16.031.915
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.940.725
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|704.700
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,05
|4.578.381
|% -4,57
|
|ULAS
|5,30
|1.885.747
|% -4,50
|
|SASA
|13,18
|266.664.914
|% 0,46
|
|ASELS
|32,78
|176.050.255
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,27
|171.478.395
|% -0,44
|
|TRGYO
|4,78
|159.148.932
|% 5,75
|
|THYAO
|11,97
|151.566.109
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,27
|171.478.395
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|63.884.075
|% -0,79
|
|ODAS
|2,91
|129.496.231
|% 1,04
|
|TRGYO
|4,78
|159.148.932
|% 5,75
|
|YKBNK
|2,37
|70.663.701
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6283
|% 0,01
|
|Frank
|7,2340
|7,2776
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,55
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,70
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,80
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|-0,22
|