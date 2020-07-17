***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama )TürkçeFon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 6.1. maddesinde yer alan "Birincil piyasa işlemlerinde, bu izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür." hükmü uyarınca Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun birincil piyasa işlemlerinde Yetkilendirilmiş Katılımcı olarak faaliyet gerçekleştirmesi, ilgili taraflar arasında kararlaştırılmış olup işbu hususta Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. arasında Yetkilendirilmiş Katılımcı sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860196BIST