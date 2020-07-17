***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama
17.07.2020 10:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 6.1. maddesinde yer alan "Birincil piyasa işlemlerinde, bu izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür." hükmü uyarınca Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun birincil piyasa işlemlerinde Yetkilendirilmiş Katılımcı olarak faaliyet gerçekleştirmesi, ilgili taraflar arasında kararlaştırılmış olup işbu hususta Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. arasında Yetkilendirilmiş Katılımcı sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860196
BIST
11:00118.614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -193,35
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.916
En Düşük
118.361
11:006,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8604
En Düşük
6,8498
11:007,8189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8189
En Düşük
7,7990
11:00397,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 397,23
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,32
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|4.735.463
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|16.833.806
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.951.202
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|728.595
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,00
|6.220.800
|% -5,36
|
|MRGYO
|2,20
|2.297.617
|% -4,76
|
|KAPLM
|9,40
|105.715
|% -4,08
|
|SASA
|13,71
|584.287.666
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,28
|305.256.349
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,70
|258.494.819
|% 3,98
|
|ASELS
|32,64
|219.626.580
|% -1,28
|
|TRGYO
|4,72
|178.263.217
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,28
|305.256.349
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|88.521.014
|% -1,57
|
|ODAS
|2,90
|165.335.692
|% 0,69
|
|GUSGR
|4,70
|258.494.819
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,35
|110.492.517
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6203
|% -0,08
|
|Frank
|7,2287
|7,2723
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,55
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,80
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,90
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|
Seans Raporu
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