Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama

17.07.2020 10:48
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fon Kurucusuna, Yöneticisine, Portföy Saklayıcısına, Yetkilendirilmiş Katılımcıya İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 6.1. maddesinde yer alan "Birincil piyasa işlemlerinde, bu izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür." hükmü uyarınca Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun birincil piyasa işlemlerinde Yetkilendirilmiş Katılımcı olarak faaliyet gerçekleştirmesi, ilgili taraflar arasında kararlaştırılmış olup işbu hususta Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. arasında Yetkilendirilmiş Katılımcı sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860196


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:00118.614
Değişim :  -0,16% |  -193,35
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
118.916 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 15,51 4.735.463 % 10,00  
KENT 1.373,10 16.833.806 % 10,00  
MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
BFREN 551,40 5.951.202 % 9,99  
PKENT 405,00 728.595 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5773 8,6203 % -0,08  
Frank 7,2287 7,2723 % 0,10  
Riyal 1,8232 1,8323 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 3,55  
Altın Gr. 397 397 0,62  
Cumhuriyet 2.581 2.604 4,80  
Tam 2.658 2.672 4,90  
Yarım 1.290 1.307 2,40  
Çeyrek 647 654 1,20  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 -0,10  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru