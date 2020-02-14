***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2020 15:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYZIPO00105
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819037
BIST
17:13120.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -69,24
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:136,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:136,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:13307,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,45
|Açılış
|: 307,73
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|688.455.494
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,93
|33.730.498
|% 18,76
|
|AYCES
|12,74
|6.179.329
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,34
|78.537.533
|% 14,21
|
|ARDYZ
|17,77
|347.093.976
|% 12,47
|
|TUKAS
|12,31
|4.229.003
|% -19,33
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.235.770
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,14
|47.526.875
|% -8,94
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,20
|1.366.838.269
|% 3,47
|
|THYAO
|14,92
|1.348.522.521
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,88
|688.455.494
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,20
|633.619.767
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,03
|604.814.295
|% 11,40
|
|ISGYO
|2,20
|633.619.767
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,88
|688.455.494
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,03
|604.814.295
|% 11,40
|
|KARSN
|1,94
|330.401.583
|% 5,43
|
|CEMAS
|1,22
|209.592.263
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8691
|7,9085
|% 0,10
|
|Frank
|6,1548
|6,1919
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6111
|1,6192
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,71
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,60
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,35
|57,35
|1,01
|