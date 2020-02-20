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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.02.2020 11:45
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gülay ŞANAL 10.09.2015 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Evren ÖZTÜRK Yönetmen 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820284


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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HATEK 9,68 12.657.250 % 13,08  
UZERB 2,20 21.501 % 10,00  
NATEN 20,72 76.918.920 % 7,47  
BASCM 3,80 536 % 7,04  
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Riyal 1,6182 1,6263 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.609 -3,94  
Altın Gr. 315 315 -0,38  
Cumhuriyet 2.088 2.120 10,00  
Tam 2.079 2.131 11,29  
Yarım 1.005 1.031 5,46  
Çeyrek 504 515 2,73  
Gümüş.Ons 18,21 18,25 -0,24  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 -0,04  
B. Petrol 59,19 59,19 0,07  
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