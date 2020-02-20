***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2020 11:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gülay ŞANAL 10.09.2015 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Evren ÖZTÜRK Yönetmen 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820284
BIST
12:48118.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -939,37
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
12:486,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:486,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:48315,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,35
|Açılış
|: 315,11
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,51
|126.709.780
|% 18,18
|
|HATEK
|9,68
|12.657.250
|% 13,08
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,72
|76.918.920
|% 7,47
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,58
|26.956.754
|% -15,45
|
|HUBVC
|29,12
|35.536.938
|% -10,89
|
|VKING
|2,95
|1.925.385
|% -10,33
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|BJKAS
|3,45
|813.234.820
|% -1,99
|
|ASELS
|29,22
|732.700.877
|% -1,88
|
|GSRAY
|3,57
|641.515.845
|% -8,46
|
|FENER
|17,65
|584.692.983
|% -9,21
|
|THYAO
|14,72
|526.460.393
|% -1,21
|
|BJKAS
|3,45
|813.234.820
|% -1,99
|
|CEMAS
|1,30
|242.339.369
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,57
|641.515.845
|% -8,46
|
|IHLGM
|1,25
|119.579.339
|% -3,85
|
|ODAS
|2,15
|201.062.544
|% -3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8366
|7,8759
|% -0,03
|
|Frank
|6,1715
|6,2087
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6182
|1,6263
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-3,94
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,29
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,46
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,07
|