***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye FonISIN Kodu TRYZIPO00154Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi30.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.ziraatportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2,00 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1,4 1,4Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGülay ŞANAL 29.06.2011 17 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 17 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 9 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIGökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 24 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKenan TURAN 04.04.2018 2010 - 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 ? 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIÜmit YAĞIZ 18.09.2018 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Uzman 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIKerem YEREBASMAZ 01.02.2019 "99-'03 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Uzman '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür" 20 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIÖzkan BALCI 01.02.2019 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSISerkan ŞEVİK 01.02.2019 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 26 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSICavit DEMİR 01.02.2019 95 - '99 Strateji Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '99 - '02 Ege Yatırım A.Ş. / Uzman - '02-'05 Euro Menkul Değerler A.Ş. / Müdür Yard. '05-'07 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kıdemli Uzman - '07 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIZühal BAYAR 01.02.2019 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIOğuzhan ÖZER 01.02.2019 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 9 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 '2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen 14 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAli BAHTİYAR 31.01.2019 'Şubat '07 - Mayıs '07 Deutsche Menkul Değerler A.Ş. / Tez Öğrencisi - '07 - '09 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Uzman Yard. - '09 - '10 Kronos Yatırım Danışmanlık Hizmetleri / Analist - Mart '11 - Haziran '11 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '11 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi Birimi / Yönetmen Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaEvren ÖZTÜRK Yönetmen 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845644BIST