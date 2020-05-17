***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Borsa Yatırım FonuKuruluş Tarihi 13.05.2020ISIN Kodu TRYZIPO00162Fonun Süresi SüresizYöneticinin Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Endeks Yapıcının Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Asgari İşlem Birimi Miktarı 25.000Fonun Risk Değeri 6Fon Yönetimi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)Gökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 24 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür YardımcısıMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / UzmanFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / MüdürÜmit YAĞIZ 18.09.2018 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / UzmanKerem YEREBASMAZ 01.02.2019 20 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI "99-'03 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Uzman '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür"Ayşe Seher AYDIN 01.02.2019 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / YönetmenCavit DEMİR 01.02.2019 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 95 - '99 Strateji Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '99 - '02 Ege Yatırım A.Ş. / Uzman - '02-'05 Euro Menkul Değerler A.Ş. / Müdür Yard. '05-'07 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kıdemli Uzman - '07 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / MüdürZühal BAYAR 01.02.2019 22 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdürİletişim Bilgileriİnternet Adresi www.ziraatportfoy.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaEvren ÖZTÜRK Yönetmen 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845645BIST