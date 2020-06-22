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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.06.2020 11:31
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Tiryaki 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Fatimet Tinemis Sarıhan 10.09.2015 '98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Mü



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 7,19 34.450.618 % 9,94  
MNDRS 3,35 23.987.752 % 9,84  
ULAS 4,13 7.177.564 % 9,84  
FORMT 3,69 2.201.203 % 9,82  
OZBAL 3,36 26.536.445 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4963 8,5389 % 0,81  
Frank 7,1924 7,2357 % 0,47  
Riyal 1,8225 1,8317 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 5,29  
Altın Gr. 386 386 1,61  
Cumhuriyet 2.504 2.517 30,60  
Tam 2.569 2.581 29,40  
Yarım 1.252 1.262 15,30  
Çeyrek 628 632 7,60  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,32  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,06  
B. Petrol 42,30 42,30 0,11  
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