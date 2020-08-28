Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.08.2020 12:47
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borsa Yatırım Fonu
Kuruluş Tarihi 20.07.2020
ISIN Kodu TRYZIPO00188
Fonun Süresi Süresiz
Yöneticinin Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Unvanı Borsa İstanbul A.Ş.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler Fon 'Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi'ni takip etmektedir.
Asgari İşlem Birimi Miktarı 40.000
Fonun Risk Değeri 6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-20

Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Kenan TURAN 04.04.2018 20 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2010 - 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 - 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 26 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 98 - ' '11 EVG Yatırım / Portföy Yöneticisi - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi-Müdür
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 18 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür
Özkan BALCI 31.01.2019 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 10 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen
S.Ozan DOĞAN 08.12.2015 10 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi https://www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/risk-esit-banka-disi-20-endeksi-hisse-senedi-yogun-byf

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL 02129247200 02122903490 bilgi@ziraatportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Evren ÖZTÜRK Yönetmen 02129247242 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Yönetmen 02129247233 ckalay@ziraatportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871554


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:211.107
Değişim :  -0,16% |  -1,81
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.109  
En Yüksek
1.114 En Düşük
1.106
BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 2,75 4.191.722 % 10,00  
RALYH 6,49 19.889.015 % 10,00  
KENT 493,70 21.441.885 % 9,98  
ISGSY 8,83 12.910.252 % 9,96  
IZMDC 26,06 19.101.527 % 9,96  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Dolar 7,3249 7,3290 % -0,38  
Euro 8,7125 8,7205 % 0,22  
Sterlin 9,7121 9,7608 % 0,43  
Frank 8,0777 8,1264 % 0,33  
Riyal 1,9490 1,9588 % -0,23  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 23,10  
Altın Gr. 460 460 4,55  
Cumhuriyet 3.065 3.112 39,00  
Tam 3.046 3.123 29,91  
Yarım 1.472 1.511 14,47  
Çeyrek 738 755 7,24  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,10  
B. Petrol 45,44 45,44 -0,16  
Seans Raporu 13:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru