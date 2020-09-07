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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdü 17 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
S.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 9 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Gökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 24 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Kenan TURAN 04.04.2018 2010 ? 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 ? 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Ümit YAĞIZ 18.09.2018 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Uzman 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Ayşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Özkan BALCI 01.02.2019 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Serkan ŞEVİK 01.02.2019 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 26 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Cavit DEMİR 01.02.2019 95 - '99 Strateji Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '99 - '02 Ege Yatırım A.Ş. / Uzman - '02-'05 Euro Menkul Değerler A.Ş. / Müdür Yard. '05-'07 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kıdemli Uzman - '07 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Zühal BAYAR 01.02.2019 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Oğuzhan ÖZER 01.02.2019 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 9 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 '2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen 14 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873459


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