Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2020 13:27
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borsa Yatırım Fonu
Kuruluş Tarihi 26.10.2020
ISIN Kodu TRYZIPO00212
Fonun Süresi Süresiz
Yöneticinin Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Unvanı Borsa İstanbul A.Ş.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi
Asgari İşlem Birimi Miktarı 40.000
Fonun Risk Değeri 6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 80-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20

Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Kenan TURAN 04.04.2018 20 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2010 - 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 - 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 26 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 98 - ' '11 EVG Yatırım / Portföy Yöneticisi - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi-Müdür
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 18 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür
Özkan BALCI 31.01.2019 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 10 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen
S.Ozan DOĞAN 08.12.2015 10 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2020 ? Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL 02129247200 02122903490 bilgi@ziraatportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Evren ÖZTÜRK Yönetmen 02129247242 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Yönetmen 02129247233 ckalay@ziraatportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887742


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:361.233
Değişim :  0,10% |  1,17
Açılış :  1.227  
Önceki Kapanış :  1.232  
En Yüksek
1.238 En Düşük
1.219
BIST En Aktif Hisseler13:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 3,63 1.876.754 % 10,00  
TKURU 323,60 12.745.068 % 9,99  
BMELK 14,76 1.086.690 % 9,99  
KSTUR 210,50 1.654.741 % 9,98  
ARSAN 6,73 11.550.648 % 9,97  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Dolar 8,2728 8,2811 % 2,84  
Euro 9,7459 9,7590 % 2,56  
Sterlin 10,8865 10,9411 % 3,05  
Frank 8,9635 9,0175 % 2,13  
Riyal 2,1934 2,2044 % 2,45  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 9,08  
Altın Gr. 496 496 13,34  
Cumhuriyet 3.296 3.345 26,00  
Tam 3.280 3.364 18,68  
Yarım 1.585 1.627 9,04  
Çeyrek 795 814 4,52  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,15  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,11  
B. Petrol 42,86 42,86 0,46  
Seans Raporu 13:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru