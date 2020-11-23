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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.11.2020 12:38



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama Danışma Kurulu
Fonun yatırım yapacağı tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygunluğu ve icazeti için oluşturulan kurul aşağıdaki gibidir:
Mehmet ODABAŞI
1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını devam ettirmekte, ayrıca farklı faizsiz finans kurumlarında da Danışmanlık hizmeti vermektedir
Odabaşı, BDDK'nın Destekleyen Kurum, TKBB'nin Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi'nin Tercüme Kurumu olarak yer aldığı AAOIFI tarafından yayımlanan "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eserin "Faizsiz Finans Standartları" adıyla Türkçe'ye kazandırılmasını sağlayan projeye eserin yarısını tercüme ederek katkı sağladı.
Üç çocuk babası olan Odabaşı, faizsiz bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.
Doç. Dr. Süleyman KAYA
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (1993) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1998) mezun oldu. M. Ü. İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (2000) ve doktora (2007), aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (2003) yaptı. İstanbul Ü. İlahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Arapça ve Almanca bilen Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
Necmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001'de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011'de doktorasını tamamladı. Kızılkaya'nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, modernleşme ve fıkıh, 19. Yüzyıl iktisadi ve hukuki dönüşümler, İslam hukuk literatürü, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
İcazet Listesi Oluşturma Kriterleri
Fon portföyüne alınacak varlık ve yapılacak işlemlerin Faizsiz Bankacılık prensiplerine uygunluğu Ziraat Portföy Danışma Kurulu'ndan alınacak görüş ile teyit edilir, uygun olması durumunda söz konusu enstrümanlarda yatırım yapılır.
Ziraat Portföy Danışma Kurulu söz konusu enstrümanlarda icazet onayı için görüş verirken enstrümanları ve/veya enstrümanların dayanak varlıklarını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:
Faaliyet Alanına Göre İncelemede Baz Alınan Kriterler
· Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktoring ve diğer faize dayalı faaliyet alanlarını kapsar),
· Alkollü içki üretim ve ticareti,
· Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti
· Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler (kumar, şans oyunu vb.)
· Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
· Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık (basın, yayın, reklam vb.)
· İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
· Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
· Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti,
· İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
· Altın, gümüş ve paralar arasında yapılan vadeli işlemler
Fon icazet belgesine buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889537


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