***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.02.2021 11:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını 2.4 no'lu maddede yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909577
BIST
12:021.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.555
En Düşük
1.547
12:026,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0567
|Açılış
|: 6,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:028,4787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:02408,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,92
|Açılış
|: 408,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:02
|VAKFN
|12,32
|11.419.637
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.045.100
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,60
|1.162.627.217
|% 0,28
|
|SASA
|37,18
|1.124.308.980
|% 8,02
|
|THYAO
|12,38
|726.881.438
|% 3,17
|
|SISE
|7,76
|325.423.538
|% 0,91
|
|PETKM
|5,01
|307.561.702
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,79
|230.261.783
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|117.166.300
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,28
|151.614.028
|% 1,79
|
|PETKM
|5,01
|307.561.702
|% 0,60
|
|THYAO
|12,38
|726.881.438
|% 3,17
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9766
|6,9790
|% -0,81
|
|Euro
|8,4709
|8,4787
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6793
|9,7278
|% -0,38
|
|Frank
|7,8060
|7,8530
|% -0,65
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% -0,75
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-2,86
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 1.04 ) 1, 362
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, SEKUR, ERBOS, NIBAS, IZMDC, VAKFN, VERTU, MZHLD, BALAT, EPLAS
-
12:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG, PSDTC, UMPAS, PSDTC
-
12:14
CLEBI, NIBAS, DZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:14
TSGYO, CELHA, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında