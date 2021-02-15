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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.02.2021 11:30



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını 2.4 no'lu maddede yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909577


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Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,54 27,58 0,30  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,00  
B. Petrol 63,17 63,17 0,74  
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