***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SÜRESİZFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) izin verilen gayrimenkul yatırımlarını yapmak ve yine Tebliğ'de izin verilen faaliyetleri yürütmektir. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir. Fon'un faaliyet ve yatırımları, faizsiz finans ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir ve buna ilişkin icazet belgesi alınır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00164 0,6Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGülay ŞANAL 29.06.2011 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajye Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaEvren ÖZTÜRK Yönetmen 0212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 0212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trDiğer HususlarAçıklama Danışma KuruluFonun yatırım yapacağı tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygunluğu ve icazeti için oluşturulan kurul aşağıdaki gibidir:Mehmet ODABAŞI1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını devam ettirmekte, ayrıca farklı faizsiz finans kurumlarında da Danışmanlık hizmeti vermektedirOdabaşı, BDDK'nın Destekleyen Kurum, TKBB'nin Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi'nin Tercüme Kurumu olarak yer aldığı AAOIFI tarafından yayımlanan "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eserin "Faizsiz Finans Standartları" adıyla Türkçe'ye kazandırılmasını sağlayan projeye eserin yarısını tercüme ederek katkı sağladı.Üç çocuk babası olan Odabaşı, faizsiz bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.Doç. Dr. Süleyman KAYAKartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (1993) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1998) mezun oldu. M. Ü. İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (2000) ve doktora (2007), aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (2003) yaptı. İstanbul Ü. İlahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Arapça ve Almanca bilen Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYANecmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001'de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011'de doktorasını tamamladı. Kızılkaya'nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, modernleşme ve fıkıh, 19. Yüzyıl iktisadi ve hukuki dönüşümler, İslam hukuk literatürü, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.İcazet Listesi Oluşturma KriterleriFon portföyüne alınacak varlık ve yapılacak işlemlerin Faizsiz Bankacılık prensiplerine uygunluğu Ziraat Portföy Danışma Kurulu'ndan alınacak görüş ile teyit edilir, uygun olması durumunda söz konusu enstrümanlarda yatırım yapılır.Ziraat Portföy Danışma Kurulu söz konusu enstrümanlarda icazet onayı için görüş verirken enstrümanları ve/veya enstrümanların dayanak varlıklarını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:Faaliyet Alanına Göre İncelemede Baz Alınan Kriterler· Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktoring ve diğer faize dayalı faaliyet alanlarını kapsar),· Alkollü içki üretim ve ticareti,· Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti· Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler (kumar, şans oyunu vb.)· Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,· Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık (basın, yayın, reklam vb.)· İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,· Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,· Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti,· İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,· Altın, gümüş ve paralar arasında yapılan vadeli işlemlerFon icazet belgesine buradan ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913250BIST