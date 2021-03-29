***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYZIPO00238Fonun İhraç Edilme Tarihi 29.03.2021Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarElif Sezen AYDIN 02.03.2021 8 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Vedat ÇELİKBİLEK 16.02.2021 Yönetim Kurulu Üyesi - 27.10.2016 tarihinden itibaren Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkanı/Daire Başkanı görevini sürdürmektedir. 26.01.2012 tarih ve 401874 numaralı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahiptir. 22Gökçen Yaman AKGÜN 16.02.2021 Genel Müdür - 2011-2017 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığında görev almış, 2017 - 2021 yılına kadar Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmiştir. 01.02.2021 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. 10Sezer ERCAN 16.02.2021 Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip Değerleme Uzmanı: 2017-2019 yılları arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş.?de Strateji ve Araştırma Biriminde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2019 yılı başında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası Genel Müdür Yardımcılığı?na bağlı emeklilik fonları portföy yönetim biriminde asistan portföy yöneticisi olarak göreve başlamış olup 2020 yılında Uzman olarak halen bu göreve devam etmektedir. 3Mehmet KALYONCU 16.02.2021 Yatırım Komitesi Üyesi- Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon Havacılık Sanayi ve İnşaat A.Ş., Kalyon Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon Yatırım Holding A.Ş. ve Kalyon Ventures Teknoloji ve Bilişim Hiz. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Yeni Havalimanı projesinde İcra Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 15Metin KAÇAR 16.02.2021 Yatırım Komitesi Üyesi-2013 yılı itibariyle Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Vergi ve Muhasebe Grup müdürü olarak görev yapmaktadır. 22Murathan KALYONCU 25.03.2021 Yatırım Komitesi Üyesi-Girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Holding bünyesinde kurulan Kalyon Ventures Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Murathan Kalyoncu, holding çatısı altında üstlendiği sorumlulukların yanı sıra Young Guru Academy ve YGA Ortakları Vakfı bünyesinde gönüllü faaliyetler yürütmektedir. 5Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -'15-'21 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921493BIST