***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.07.2021 11:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
28.06.1990
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951987
BIST
11:521.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,02
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:528,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:5210,1010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:52495,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,92
|Açılış
|: 495,24
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IDGYO
|2,32
|2
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.048.530
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.787.074
|% 9,88
|
|AGYO
|2,79
|19.163.176
|% 9,84
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,40
|847.376
|% -4,08
|
|EUKYO
|7,24
|931.877
|% -3,98
|
|AVOD
|5,43
|3.207.151
|% -3,89
|
|DERHL
|4,48
|7.792.265
|% -3,86
|
|THYAO
|12,30
|226.136.434
|% -0,08
|
|GARAN
|8,14
|207.076.556
|% -0,12
|
|PETKM
|5,35
|171.835.774
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,34
|164.931.246
|% 9,65
|
|EREGL
|18,20
|154.663.535
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,23
|114.874.119
|% -1,33
|
|PEKGY
|1,00
|51.362.944
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|171.835.774
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,34
|164.931.246
|% 9,65
|
|TSPOR
|3,23
|96.101.626
|% 5,56
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5703
|8,5729
|% 0,24
|
|Euro
|10,0956
|10,1010
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7869
|11,8460
|% 0,03
|
|Frank
|9,3100
|9,3661
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2797
|2,2911
|% 0,27
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,43
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-2,11
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-1,02
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,22
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, KOZAL
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.45 ) 1, 182
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, AVHOL, EDIP, DIRIT
-
12:04
RTALB, YAYLA, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:04
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 70 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem